Cantor Gusttavo Lima é sondado para ser candidato a governador

De acordo com o jornal O Globo, o governador Ronaldo Caiado está negociando para que o cantor Gusttavo Lima concorra ao governo de Goiás pelo União Brasil, como forma de fortalecer sua própria pré-candidatura à Presidência em 2026.

O ´União´ iniciou sondagens com o nome do artista em pesquisas, com Gusttavo Lima obtendo até 4,3% das intenções de voto em um dos cenários testados.

*Informações repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

