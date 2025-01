TCU terá painel para acompanhar execução de emendas parlamentares

O presidente do Tribunal de Contas da União, paraibano Vital Filho, anunciou que o TCU estrutura um painel de acompanhamento da execução de emendas parlamentares.

Vital também informou a celebração de um convênio com o Observatório Social Brasileiro para treinar voluntários visando acompanhar as obras executadas com emendas parlamentares.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

