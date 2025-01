Fatos que repercutem pelo Brasil nesta sexta-feira

Como discurso de Trump repercute entre executivos brasileiros em Davos. E mais: favorito à Câmara vota com PT, crise climática interrompeu aulas de 1 milhão de crianças e outras notícias para começar esta sexta-feira (24).

DAVOS

Para brasileiros, discurso de Trump amenizou temores com China e não dirimiu dúvidas sobre tarifas. Executivos apontam preocupação do americano em conter receios de inflação.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Trump ordena plano de ação para inteligência artificial e remoção de esforços de Biden. Decreto estabelece um prazo de 180 dias para criar política para sustentar e aprimorar o domínio global de IA dos EUA.

ARGENTINA

Milei diz que fica no Mercosul se houver possibilidade de fazer seus próprios acordos comerciais; veja vídeo. Presidente argentino afirma, no entanto, que não negociará com EUA pelo bloco.

INFLAÇÃO

Ministro diz que proposta de intervenção no preço de alimentos foi ‘equívoco de comunicação’. Pacote de medidas para baratear preço dos alimentos será apresentado a Lula nesta sexta (24).

SALÁRIO MÍNIMO

Inflação dará espaço adicional de R$ 12 bi no Orçamento de 2025 em meio a pressão nos gastos. Despesa maior na Previdência, reajuste do salário mínimo e novo desenho do Auxílio Gás levarão a cortes em outras áreas.

CÂMARA

Hugo Motta votou com o PT em 9 de cada 10 votações na Câmara. Favorito para suceder Lira se alinhou a partido do governo mais que deputado do PSOL.

VIOLÊNCIA

PMs suspeitos de elo com PCC faziam escolta de autoridades de SP. Capitão e soldado apontados como informantes do crime organizado trabalharam na segurança da Justiça, Ministério Público e do prefeito da capital; defesas negam.

CLIMA

Crise climática interrompeu aulas de 1,17 milhão de crianças do Brasil em 2024. Relatório do Unicef aponta que o principal motivo para a interrupção no país foram as enchentes.

OSCAR 2025

O que ‘Ainda Estou Aqui’ e Fernanda Torres precisam fazer para vencer o Oscar. Atriz deve voltar a Los Angeles para turbinar campanha do filme rumo à premiação mais importante de Hollywood.

ESTADOS UNIDOS

Senador dos EUA propõe lei para proibir ejaculação sem objetivo de reprodução. Projeto do democrata Bradford Blackmon busca ‘trazer o papel do homem para a conversa’ sobre direitos reprodutivos.

JUSTIÇA

Motorista que matou Marina Harkot é condenado a 12 anos de prisão, mas recorrerá em liberdade. OUTRO LADO: Defesa diz que Promotoria apelou ao exibir fotos do cadáver de Marina Harkot, morta por atropelamento em 2020.

SAÚDE

Qualquer nível de atividade física ajuda a combater depressão, diz estudo. Amostra de 58,4 mil brasileiros revelou que mesmo poucos minutos de exercício já impactam a saúde mental.

*Folhapress