Saiba o que está repercutindo pelo Brasil nesta quinta-feira

Ministros do TST recebem até R$ 419 mil com penduricalhos, Trump ameaça Putin, Brasil registra nove estupros por hora e outras notícias para começar nesta quinta-feira (23).

JUSTIÇA

Penduricalhos levam ministros do TST a receberem até R$ 419 mil líquidos em um mês. Pagamentos extras turbinam remuneração de 26 dos 27 magistrados; corte cita aval do CNJ para valores retroativos.

GOVERNO TRUMP

Trump obriga servidores a delatar colegas por ações de diversidade em até 10 dias. Trabalhadores que perderem prazo ‘sofrerão consequências’; medida vale para milhares de funcionários federais.

GUERRA DA UCRÂNIA

Presidente dos EUA faz primeira ameaça a Putin por acordo na Guerra da Ucrânia. Mandatário americano diz que pode elevar sanções e tarifas contra Moscou e seus parceiros, sem dar nomes.

MERCOSUL

Milei diz que Argentina pode deixar Mercosul para fechar acordo com os EUA. Crítico do bloco, presidente da Argentina afirma que não espera ter de tomar medida drástica.

GOVERNO LULA

TCU determina bloqueio de R$ 6 bilhões de recursos do programa Pé-de-Meia. Para área técnica do tribunal, uso de fundos para custear iniciativa prejudica contas públicas; AGU recorreu da decisão.

POLÍCIA FEDERAL

Bolsonaro critica ‘direita limpinha’ e diz acordar ‘todo dia com a sensação da PF na porta’. Ex-presidente afirmou que poderia ter fugido ‘lá trás’ se quisesse e criticou aliados ‘de pequena idade’.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

União Brasil e Podemos disputam vaga na Mesa da Câmara, em impasse para Hugo Motta. Favorito para presidir a Casa a partir do dia 1º busca entendimento para finalizar montagem da cúpula.

MINAS GERAIS

Programa de alívio nas dívidas dos estados pressiona governo Zema a federalizar estatais. Com indefinição sobre privatizações, governador de MG escala secretária para chefiar Codemge e repassar subsidiária de nióbio à União.

FEMINICÍDIO

Brasil registra nove vítimas de estupro por hora em 2024, mostram dados do Ministério da Justiça. Crimes desse tipo aumentaram em ao menos 11 estados em relação a 2023, com destaque para Paraíba, Amazonas, Amapá e Tocantins.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Polícia investiga atendente de lotérica que desviou bilhete premiado da Mega-Sena no DF. Funcionária confessou à polícia que tinha intenção de ficar com prêmio de R$ 34 mil porque enfrentava dificuldades financeiras.

MOBILIDADE

Uber anuncia retorno do serviço de moto em SP em meio a disputa judicial da 99 com a prefeitura. Empresa diz que inicialmente modalidade estará disponível apenas fora do centro expandido da cidade.

CHINA

Reino das Pessoas Pequenas ganha nova chance com influenciadores de viagem. Criticado como ‘zoológico humano’, parque temático da China que emprega 150 é descrito agora como ‘refúgio’.

RIO DE JANEIRO

Morre Piruinha, mais velho bicheiro do Rio, aos 95 anos. Contraventor era um dos nomes mais fortes do jogo no Rio de Janeiro e o mais longevo da alta cúpula.

