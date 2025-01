Projeto de senadora paraibana sobre planos de saúde seguiu para a Câmara Federal

A proposta que obriga os planos de saúde a cobrirem as despesas do acompanhante durante os períodos de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato foi aprovada recentemente pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado.

O texto foi votado pela comissão em turno suplementar e seguiu para análise na Câmara dos Deputados.

A matéria foi aprovada sob a forma de um substitutivo (texto alternativo) ao projeto de lei 2.570/2022, que é um projeto de lei da senadora Daniella Ribeiro (PSD-PB).

O substitutivo foi apresentado pela senadora Jussara Lima (PSD-PI).

Daniella ressaltou que, apesar de a lei já garantir o direito de um acompanhante às pacientes, tanto de hospitais públicos como privados, essa norma não foi efetivada totalmente, “primeiro, porque parte das gestantes ainda desconhece essa possibilidade; segundo, porque a lei não teve a força necessária para assegurar a conquista”.

A proposta caracteriza como infração sanitária o descumprimento do direito de poder ter um acompanhante nessas situações e em atendimentos com sedação, tanto em hospitais públicos como privados.

O substitutivo também determina que a eventual renúncia a esse direito deverá ser feita por escrito (após prestação de informações e esclarecimentos à paciente) em termo de consentimento específico que deverá arquivado no prontuário.

*Fonte: Agência Senado