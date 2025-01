Leitura rápida: fatos que repercutem hoje pelo Brasil

Países reagem às ameaças de Trump, Lula mantém sigilo de pesquisas encomendadas em seu governo e outras notícias para começar esta quarta-feira (22).

GOVERNO TRUMP

Groenlândia, Panamá e México reagem às ameaças do primeiro dia de Trump. Líderes reforçam suas soberanias e rejeitam repetidas ideias republicanas de expansão americana sobre os vizinhos.

GUERRA DA UCRÂNIA

Putin e Xi reafirmam aliança horas depois da posse de Trump. Ante avalanche de medidas do americano, rivais dizem que seus lanços garantem estabilidade.

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Cisjordânia é novo alvo de Israel após cessar-fogo em Gaza. Ataque a Jenin, que matou ao menos 10, ocorre após palavras ambíguas de Trump sobre trégua com o Hamas.

GOVERNO LULA

Governo mantém sigilo de pesquisas encomendadas sob Lula e vai liberar as de Bolsonaro. Secom diz que divulgação pode causar ‘pressões externas’ e ‘manipulação da opinião pública’.

GOVERNO LULA

Governo federal abre diálogo sobre big techs em meio a pressão e cenário indefinido. Gestão promove audiência pública após anúncio da Meta, mas atuação por regulação ainda não tem estratégia clara.

COP30

Lula escolhe André Corrêa do Lago para presidência da COP30. Embaixador foi chefe do Brasil em Baku e tem interlocução com ambientalistas e agro; Ana Toni será CEO da cúpula climática,

INFRAESTRUTURA

Novo leilão do aeroporto do Galeão terá lance mínimo de R$ 1 bilhão. Processo está em fase final de tramitação no TCU; Infraero sairá de operação, que pode ter novo sócio privado,

GOVERNO LULA

Fazenda e BC vão criar sistema para ampliar uso de investimentos como garantia de empréstimos. Medida faz parte da agenda de medidas para 2025-2026 apresentadas pelo ministro Haddad com Lula,

VIOLÊNCIA

Corregedoria prende segundo policial apontado como autor de tiros contra delator do PCC. Soldado foi identificado como Ruan Silva Rodrigues, detido em operação nesta terça (21).

MERCADO

Achar palito premiado da Kibon é mais difícil do que ganhar na Lotomania. Probabilidade de encontrar produto sorteado é de 1 em 198; serão distribuídos 50 mil picolés de R$ 9.

ALIMENTAÇÃO

Na onda de Gracyanne Barbosa: brasileiro consome cada vez mais ovos e faz até assinatura. Alta foi de 11% em 2024; produtor diz que expandir oferta leva tempo e produto pode subir de preço.

SAÚDE

Brasileiros mais ricos e instruídos praticam mais atividade física, diz Datafolha. 53% da população adulta faz exercício no dia a dia; falta de tempo é motivo mais citado pelos que não se exercitam.

*Folhapress