Veja os assuntos que estão em evidência pelo Brasil

Trump toma posse com discurso radicalizado, Lula diz que campanha de 2026 começou, mortes em ações policiais crescem em dez estados e outras notícias para começar esta terça-feira (21).

ESTADOS UNIDOS

Trump ataca Biden e anuncia emergência nacional na fronteira. Com democrata presente, republicano diz que país foi incapaz de proteger cidadãos e fala em início de ‘era de ouro’.

GOVERNO LULA

Lula diz que 2026 já começou e que não quer entregar país ‘de volta ao neonazismo’. Em reunião ministerial, presidente cobra entregas e afirma que adversários já estão em campanha.

POLÍCIA FEDERAL

Denúncia anônima alertou sobre quebra-quebra em Brasília antes da diplomação de Lula. Informação reforça suspeita de que golpistas queriam criar cenário que forçasse convocação das Forças Armadas.

GOVERNO TARCÍSIO

Tarcísio cumpriu 21% de promessas ao chegar a metade do mandato em SP; 15% estão paradas. Governador concluiu algumas bandeiras de campanha, mas acumulou recuos; OUTRO LADO: Governo diz ter cumprido 40% dos compromissos.

VIOLÊNCIA

Mortes em ações policiais crescem em 10 estados; São Paulo lidera alta. Casos registrados até novembro de 2024 pela gestão Tarcísio superam os de todo o ano anterior; OUTRO LADO: governo diz que ocorrências são apuradas.

CRIMES VIRTUAIS

Golpes com Pix chegarão a R$ 11 bilhões até 2028, diz estudo. Relatório da ACI Worldwide mostra o Brasil na liderança global de fraudes envolvendo pagamentos.

FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL

Mundo ganhou quase quatro novos bilionários por semana em 2024, diz Oxfam. Segundo organização de combate à desigualdade, ultrarricos aceleraram ampliação de sua riqueza em até três vezes na comparação com anos anteriores.

SAÚDE

SUS não entrega ao menos 76 medicamentos e procedimentos incorporados à rede pública desde 2018. Saúde descumpre legislação que prevê acesso após 180 dias após incorporação; média de tempo é três vezes maior.

SAÚDE MENTAL

Cinco anos após início da pandemia, gerações mais jovens ainda sofrem as consequências. Estudos mostram aumento de depressão, ansiedade e atrasos no desenvolvimento e aprendizado.

JUSTIÇA

Cabral posta vídeo em piscina, e ONG chama de ‘símbolo da impunidade’. Condenado por corrupção, ex-governador do Rio provocou reações nas redes sociais após dar dicas de filmes a seguidores.

ACIDENTE

Carro cai de altura de 25 metros dentro de cachoeira em Ilhabela (SP). Dos quatro passageiros, apenas uma criança de quatro anos teve ferimentos com a queda.

TECNOLOGIA

Registro de íris financiado por ‘pai do ChatGPT’ é irreversível e acabou proibido na Europa. Leis de dados europeia e brasileira preveem direito à exclusão; empresa alega que dado é anonimizado.

FUTEBOL

Neymar negocia liberação do Al Hilal para voltar ao Santos. Atacante tem acerto salarial com time da Vila Belmiro, mas depende de acordo com sauditas por rescisão.

