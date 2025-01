Saiba os fatos que ecoam pelo Brasil neste começo de semana

Donald Trump assume segundo mandato como presidente dos Estados Unidos, Hamas libera as primeiras três reféns, morre Léo Batista e outras notícias para começar esta segunda-feira (20).

DONALD TRUMP

Donald Trump chega ao segundo mandato fortalecido e radicalizado. Republicano volta prometendo agir contra imigrantes e ‘inimigo interno’ após quatro anos lutando contra ostracismo.

POLÍTICA

Eduardo Bolsonaro encontra filho de Trump e lamenta ausência do pai: ‘O Brasil está virando uma piada.

Deputado participa de baile hispânico em celebração da posse do presidente eleito dos Estados Unidos.

DONALD TRUMP

Apoiadores enfrentam neve e frio de 0ºC para ouvir Trump em comício antes de posse. Fila para entrar em estádio começou a se formar de madrugada; republicano falou por uma hora e dançou ao som de YMCA, de Village People.

ECONOMIA

Governo vê desgaste entre autônomos com crise do Pix e prepara contraofensiva de olho em popularidade. Planalto quer campanha com foco em empreendedores, segmento com o qual bolsonarismo tem bom diálogo.

LÉO BATISTA (1932 – 2025)

Morre Léo Batista, 92, símbolo do esporte na TV brasileira. Apresentador percorreu mais de 76 anos na carreira, apresentando programas como Globo Esporte e Jornal Nacional.

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Reféns começam a ser libertados pelo Hamas após início de cessar-fogo. Imagens mostram as israelenses chegando a uma praça no centro da Cidade de Gaza e sendo entregues à Cruz Vermelha.

REDES SOCIAIS

TikTok sai do ar nos EUA, mas volta após Trump prometer pausa em proibição. Presidente eleito defendeu que empresa chinesa dona de aplicativo venda metade das ações para americanos.]

FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL

Fórum de Davos começa nesta segunda e expõe paradoxo do Brasil. País leva delegação diminuta, mas pela primeira vez monta espaço de eventos para atrair investidores.

VIOLÊNCIA

Paciente em surto é morto pela PM de Goiás após fazer funcionária refém em hospital. Família do homem critica reação e fala em ‘violência brutal’ contra ele; OUTRO LADO: polícia diz que tiro foi necessário em razão do ‘risco iminente’ para a técnica de enfermagem.

SÃO PAULO

Mercadão de SP entrega 1ª fase de restauro, com um ano e meio de atraso. Prédio histórico refaz fachada, piso e instalações elétricas; novo mezanino, restaurantes em cúpulas, terraço e obra no Kinjo Yamato ficam para depois.

YANOMAMI

Emergência em saúde na terra yanomami completa 2 anos sem dados de mortes e sem data para acabar. Governo Lula afirma que aumentou a busca por casos de malária e que há mais assistência a crianças desnutridas.

VIOLÊNCIA

Empresário é morto após discussão de trânsito na Barra da Tijuca, no Rio. Marcelo dos Anjos Abitan da Silva era dono de uma loja de brinquedos e assessor da vereadora Vera Lins (PP).

TURISMO

Ônibus aquático a R$ 50 é visto como ‘espanta turistas’ em Ilhabela. Brecha permite que usuários paguem R$ 2,10 pela viagem, mas prefeitura diz que vai limitar acesso a tarifa mais barataapenas a moradores e pessoas que trabalham no balneário.

TECNOLOGIA

Instagram atualiza feed e fotos ficam mais verticais. Mudança começou a aparecer nos últimos dias para usuários da rede social.

VENEZUELA

Lula tem que deixar de falar e começar a fazer algo sobre Venezuela, diz Guaidó. Ex-líder da oposição venezuelana criticou petista pelo que qualificou de falta de contundência em relação a Maduro.

*Folhapress