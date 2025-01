Esposa e filho de Jair Bolsonaro ficam de fora da posse de Trump

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) não puderam entrar no Capitólio para acompanhar a posse de Donald Trump.

Uma pessoa próxima de Eduardo diz que eles devem acompanhar a posse da Heritage Foundation, uma think tank conservadora.

Por volta das 10h no horário local (12h em Brasília), Michelle recebeu um pedido para começar a se arrumar, mas não tinha certeza para onde iria.

Com a mudança de última hora no itinerário da posse, boa parte dos convidados não pôde ser acomodada na rotunda do Capitólio, onde ocorre a cerimônia.

*folhapress