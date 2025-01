Saiba os fatos que repercutem pelo país neste domingo

Netanyahu ameaça não seguir com cessar-fogo, Hollywood vê aliado em Trump, Bolsonaro diz que vai processar Haddad e outras notícias do dia na Folha para começar o seu domingo (19).

BOLSONARO

Bolsonaro diz que vai processar Haddad após fala sobre crise do Pix. Ministro da Fazenda disse que ex-presidente estaria por trás de ataques sobre norma da Receita Federal.

EUA

Por que Hollywood agora vê um aliado em Donald Trump e atores estão todos calados. Indústria está ameaçada por regulações da inteligência artificial e do streaming, mesmo no Brasil, e novo presidente pode ajudar.

EUA

Trump cria sua própria criptomoeda e vê valorização de 574% em 12 horas. Presidente eleito dos Estados Unidos é um forte apoiador desse mercado.

MUNDO

Retorno de Trump não deve afetar relação EUA-China, dizem especialistas. Bolsonarismo dribla derrotas, vê ponto de virada com crise do Pix e acende alerta na base de Lula.

GOVERNO

Aliados de Bolsonaro citam ‘raiva generalizada’ com petista e clima para manifestações; apoiadores do governo admitem dificuldade de comunicação

FERNANDO HADDAD

Haddad sai chamuscado de polêmica do Pix, e aliados pedem gesto de Lula. Avaliação é que presidente precisa fortalecer ministro da Fazenda para reverter quadro de deterioração da economia.

ECONOMIA

Famílias unipessoais no Bolsa Família aumentam, e governo fiscaliza suspeita de uso eleitoral do CadÚnico. Número de famílias com apenas um integrante teve ‘alta atípica’ em alguns locais às vésperas das eleições municipais.

ROYALITIES

Com R$ 2,69 bi de royalties do petróleo, cidade do RJ investe em tarifa zero, futebol e samba. Maricá financia estádio e agremiação na tentativa de ser a segunda mais importante do estado.

COTIDIANO

PM apura vazamento de fotos e dados de agentes no caso de delator do PCC assassinado. Imagens de agentes que não foram detidos circulam com identificação de como se tivessem sido presos.

COTIDIANO

Nuvem gigante cobre o céu de Sorocaba (SP)

FOGUETE

Agência dos EUA suspende lançamentos do Starship após explosão afetar voos.

SAÚDE

Tabagismo contribui indiretamente para doença renal crônica, aponta estudo.

GOVERNO SP

Tarcísio diz que trem para terminais do aeroporto de Guarulhos deve ser inaugurado em março.

CHUVAS SC

Jacaré é encontrado em piscina após fortes chuvas em Florianópolis.

*Folhapress