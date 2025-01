Famosos, jogadores e clubes lamentam morte de Léo Batista; veja manifestações

Jornalistas, celebridades, clubes e jogadores prestaram homenagens a Léo Batista, que morreu aos 92 anos neste domingo (19). Nas redes sociais, as manifestações celebram as mais de sete décadas de carreira do jornalista que fez história na televisão brasileira.

O apresentador foi homenageado por vários clubes do futebol brasileiro, incluindo o Botafogo, seu time do coração. Atlético Goianiense, Red Bull Bragantino, Palmeiras e Santos também fizeram publicações nas redes sociais.

Jornalistas e narradores, tendo trabalhado ou não com Batista, se manifestaram. “Vanucci e Léo Batista agora juntos no céu. Dois grandes botafoguenses”, escreveu Milton Neves, citando o locutor Fernando Vanucci, que morreu em 2020.

Alex Escobar compartilhou um vídeo de comemoração de um dos aniversários de Batista e falou sobre as estórias que eram contadas pelo colega de trabalho. “Foi triste vê-lo perdendo a força, admitir isso, é triste não vê-lo mais. Descanse, meu amigo. Um dia a gente se encontra”, escreveu.

A apresentadora Leilane Neubarth publicou uma foto ao lado do colega. “Você nos informou, nos encantou e nos inspirou. Sempre um prazer estar contigo no ar ou nos corredores”, disse.

“A despedida de uma voz que marcou gerações”, falou o narrador Everaldo Marques em publicação no Instagram. “A perda de seu Léo é um dia muito triste para a TV brasileira e o jornalismo.”

“Descanse em paz”, disse o ator Ary Fountoura. O ator e humorista Marcos Veras, o ator Thiago Rodrigues e outros famosos também deixaram manifestações de carinho em comentários no Instagram.

A cantora Teresa Cristina revelou que acompanhou o trabalho de Batista desde criança. “Toda a minha memória de futebol, o amor por esse esporte que só quem ama entende a força que tem”, escreveu em postagem no Instagram.

João Baptista Bellinaso Neto, nome de batismo de Léo Batista, estava internado no hospital Rios d’Or, na zona oeste do Rio de Janeiro, com complicações causadas por um tumor no pâncreas. Ele deixa uma filha.

* FOLHAPRESS