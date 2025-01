Susto grande: jacaré é encontrado dentro de piscina

A PMA (Polícia Militar Ambiental) de Santa Catarina resgatou um jacaré encontrado na piscina de uma casa em Florianópolis nesta sexta-feira (17).

A corporação associou o caso aos impactos das fortes chuvas no estado, que teriam causado o deslocamento de animais do habitat natural em direção a áreas urbanas.

“Nessas situações, a PMA atua para garantir a segurança dos animais e da população”, declarou. “Após serem avaliados e considerados saudáveis, eles são reintroduzidos em seu ambiente natural”, acrescentou.

O caso do jacaré ocorreu no bairro Sambaqui, segundo a PMA. A corporação ainda disse que resgatou um graxaim no Morro das Pedras, também em Florianópolis.

Santa Catarina tem 1.315 pessoas fora de casa em razão das chuvas que atingiram o estado desde quinta-feira (16), conforme balanço atualizado pela Defesa Civil na manhã deste sábado (18).

As tempestades atingiram principalmente a Grande Florianópolis e o litoral norte. Até o momento, uma morte foi confirmada. Treze municípios estão em situação de emergência, incluindo a capital.

*LEONARDO VIECELI/Folhapress