Uma medida publicada pelo Ministério da Previdência Social suspendeu o bloqueio dos benefícios por seis meses, a partir de 1º de janeiro deste ano.

A prova de vida é o procedimento para comprovar que o beneficiário continua vivo para poder receber o recurso.

Segundo o INSS, uma onda de notícias falsas afirma que a exigência da prova de vida obrigatória por parte do beneficiário seria retomada. Isso está errado.

Na verdade, o dever de provar que os beneficiários estão vivos é do INSS, que tem feito o cruzamento de dados com outras bases do governo para fazer a comprovação.

Ou seja, não há necessidade de ir a uma agência do INSS para realizar o procedimento.

Mas, o instituto alerta: cuidado com os golpes! O INSS não manda servidores à casa das pessoas, nem envia mensagens por celular para realizar prova de vida.

*Com informações Agência Brasil