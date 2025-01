Passe o olho: saiba o que é destaque neste sábado pelo Brasil

Desembargadores ganham R$ 75 mil por mês com penduricalhos, Lula negocia ministérios com partidos, cessar-fogo na Faixa de Gaza aprovado em Israel e outras notícias para começar este sábado (18).

JUDICIÁRIO PAULISTA

TJ-SP eleva gastos com penduricalhos em mais de 50% e paga R$ 75 mil por mês a desembargadores. Despesas com vantagens, gratificações e indenizações faz rendimento médio mensal subir 30%, ante inflação de 5,99%.

GOVERNO LULA

Lula aciona ministro para negociar com partidos e prevê mais 2 semanas para desenhar reforma. Alexandre Padilha dá início a conversas com siglas aliadas para traçar mudanças na Esplanada.

ESTADOS UNIDOS

Moraes quer esmagar oposição e tem chance real de perder visto nos EUA, diz Eduardo Bolsonaro. À Folha de S.Paulo deputado, que está no país para posse de Donald Trump, afirma que pai não fugiria caso viajasse.

TIKTOK

Suprema Corte americana mantém lei contra TikTok e aplicativo deve sair do ar no país. ByteDance deve tirar app do ar no domingo; Trump conversa com Xi Jinping sobre decisão e diz que ela deve ser cumprida.

ORIENTE MÉDIO

Governo de Israel aprova acordo, e cessar-fogo deve começar no domingo. Trocas de reféns têm início no mesmo dia; reunião de ministros durou mais de seis horas e placar foi de 24 a favor e 8 contra.

BOLÍVIA

Justiça da Bolívia ordena prisão de Evo Morales em caso de tráfico de adolescente. Ex-presidente se recusou a comparecer a depoimento; Ministério Público havia pedido detenção em dezembro.

NICARÁGUA

País nomeia 2.500 civis encapuzados para ‘polícia voluntária’ da ditadura. Força criada em polêmica reforma constitucional é considerada grupo paramilitar por oposição e especialistas.

VIOLÊNCIA

Temor de arrastões e roubos afeta turismo no litoral de SP, apesar de melhora nos números. Casos recentes se concentram em Santos e Guarujá; região teve queda de 25% nos assaltos nos primeiros 11 meses do ano passado.

GRANDE SÃO PAULO

Helicóptero cai na Grande SP e deixa 2 mortos; piloto e criança são resgatados com vida. Aeronave foi encontrada em área de mata em Caieiras pela Polícia Militar.

CULTURA

Léo Batista tem tumor no pâncreas e está internado na UTI, diz hospital

*Folhapress