Notícias que repercutem pelo país nesta sexta-feira

Lula sanciona regulamentação da reforma tributária, mais da metade de crianças e adolescentes brasileiros vivem na pobreza, Moraes impede que Bolsonaro vá à posse de Trump e outras notícias para começar esta sexta-feira (17).

REFORMA TRIBUTÁRIA

Lula sanciona regulamentação da reforma tributária, e alíquota inicial deve ficar acima dos 28%. Secretário Bernard Appy diz que trava aprovada pelo Congresso deve levar o governo a cortar benefícios fiscais para chegar a teto de 26,5%.

GOVERNO LULA

Mais da metade das crianças e adolescentes brasileiros vive na pobreza, diz Unicef. Apesar da melhora no acesso a renda, mais de 28 milhões ainda têm direitos básicos violados, mostra estudo.

TSE

Ação do PT sobre máquina de fake news bolsonarista patina no TSE desde 2022. Coligação de Lula manteve quase 50 alvos, incluindo perfis no X; defesas alegam ação genérica e sem individualização das condutas.

STF

Moraes cita risco de fuga e nega autorização para Bolsonaro ir à posse de Trump. Ministro afirma que ex-presidente se disse a favor de condenados saírem do país e que defesa não comprovou convite.

STF

Ministros do supremo dispensam folga, retêm controle sobre ações e limitam presidente da corte. Decisões de Moraes, Dino e Mendonça no recesso expõem consolidação do trabalho da maioria nesses períodos.

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Israel adia votação de cessar-fogo após Netanyahu acusar Hamas de rejeitar acordo. Grupo terrorista nega que tenha pedido mudança dos termos; refém pode ter morrido em bombardeio à noite.

DAVID LYNCH (1946 – 2025)

Morre David Lynch, diretor de ‘Twin Peaks’ e ‘Cidade dos Sonhos’, aos 78 anos. Cineasta trabalhou o surreal e ainda foi responsável por ‘Veludo Azul’, ‘Eraserhead’ e a versão de ‘Duna’ dos anos 1980.

VIOLÊNCIA

Policial militar da ativa matou delator do PCC, aponta investigação. Corregedoria prendeu outros 14 agentes em operação contra suspeitos de envolvimento na morte de Antônio Vinícius Gritzbach.

COTIDIANO

Santa Catarina tem alerta vermelho para temporais até esta sexta (17). Previsão mostra que litoral e Florianópolis têm grande risco de alagamentos e deslizamentos de terra.

COTIDIANO

Blue Origin lança novo foguete à órbita, mas falha no pouso. Primeiro estágio do New Glenn é perdido em tentativa de recuperá-lo em balsa no oceano Atlântico.

ALIMENTAÇÃO

Agência dos EUA proíbe corante vermelho eritrosina em alimentos e remédios. Substância, permitida no Brasil, é usada para da cor cereja a doces industrializados e medicamentos como o ibuprofeno.

BETS NO BRASIL

Viciado em bets, ex-BBB Diego Grossi diz que perdeu R$ 100 mil, mora com a sogra e agora sonha com CLT. ‘É uma doença à qual ninguém quer dar ouvidos porque envolve muito dinheiro’, diz ex-BBB.

*Folhapress