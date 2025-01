Manchetes dos principais jornais nacionais nesta sexta-feira

A União (PB)

IMPOSTOS SOBRE CONSUMO

Lula sanciona primeira lei que regulamenta reforma tributária

Folha de S.Paulo

Policial militar suspeito de matar delator do PCC e mais 14 agentes são presos

O Estado de S. Paulo

Prisão de PM da ativa por morte de delator expõe infiltração do PCC na polícia

Valor Econômico (SP)

Aumento de juros e dólar leva analistas a cortar o preço-alvo de ações

O Globo (RJ)

Futuro imposto único sobre consumo deverá ser de 28%

O Dia (RJ)

Menina de 12 anos morre após ser baleada na Baixada

Correio Braziliense

Um dia de fúria, barbárie e medo

Estado de Minas

A nova ameaça da dengue

Zero Hora (RS)

Lula sanciona primeira lei que regra futuros impostos; alíquota deve chegar a 28%

Diário de Pernambuco

Bolsonaro entra com recurso para ir à posse de Donald Trump

Jornal do Commercio (PE)

Regulamentação da tributária é sancionada com previsão de maior imposto do mundo

A Tarde (BA)

Depois da chuva, a festa

Diário do Nordeste (CE)

Prefeitos nomeiam cônjuges no Ceará