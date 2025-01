Manchetes dos principais jornais nacionais nesta quarta-feira

A União (PB)

PERIGO NO TRÂNSITO

Acidentes envolvendo ciclistas somaram 437 no ano passado

Folha de S.Paulo

Governadores ameaçam não aderir a renegociação depois de vetos de Lula

O Estado de S. Paulo

Governo paga cada vez mais para vender títulos e cobrir gastos públicos

Valor Econômico (SP)

Déficit nominal do Brasil vai ficar perto de 9% do PIB em 2025, um dos maiores do mundo

O Globo (RJ)

Mudança no Pix não altera regras, mas amplia radar da Receita sobre transações

O Dia (RJ)

PRODUÇÃO CLANDESTINA

Anabolizantes tinham remédio contra sarna

Correio Braziliense

Temporais causam estragos e alagamentos. DF está em alerta

Estado de Minas

IPATINGA

Luto, lama e medo

Zero Hora (RS)

Governo federal lança plano de bolsas para atrair jovens à carreira docente

Diário de Pernambuco

Valor do aluguel no Recife é um dos mais altos do país

Jornal do Commercio (PE)

Polícia Militar deve receber 1,5 mil câmeras corporais

A Tarde (BA)

Alto risco de dengue acende alerta no verão

Diário do Nordeste (CE)

MEC lança pacote de incentivo ao professor