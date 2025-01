Sem Lula e Bolsonaro, Ciro Gomes tem dianteira em pesquisa

De acordo com o jornal O Globo, Ciro Gomes (PDT) desponta como o nome que mais se beneficia nas pesquisas eleitorais para Presidência feitas em um cenário sem Lula nem Bolsonaro.

Levantamento do instituto Paraná Pesquisas mostrou que Ciro Gomes lidera as intenções de voto, com 27,8% da preferência, empatado com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (REP).

*informações repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta terça-feira, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/arimatea-souza/noticias/cicero-lucena-encerro-essa-historia-de-dizer-nunca-mais/