Saiba o que repercute hoje pelo Brasil; é jogo rápido

Lula sanciona lei que proíbe celulares nas escolas, polícia investiga se há mandantes no atentado contra MST, cessar-fogo entre Israel e Hamas é iminente e outras notícias para começar esta terça-feira (14).

GOVERNO LULA

Presidente sanciona lei que proíbe uso de celular nas escolas em todo o país. Expectativa do governo é de colocar medida em prática no início deste ano letivo.

MST

Ataque a assentamento foi precedido de brigas e ameaças em disputa por lote vazio. Moradores de área em Tremembé (SP) haviam ido a casa abandonada para evitar que local fosse invadido por homens que haviam ameaçado ocupação.

VIOLÊNCIA

Existe um desejo de ver justiça, diz Tarcísio sobre críticas de pais de estudante morto pela PM. Ao retomar agenda nesta segunda (13), governador afirmou que não pretende fazer mudanças na pasta de Segurança após casos de violência policial.

STF

Defesa de Bolsonaro diz a Moraes que convite por email para posse de Trump é verdadeiro. Advogados do ex-presidente dizem que por diferenças culturais é comum criação de site específico para eventos do tipo nos EUA.

JUSTIÇA

Grandes casos tributários de R$ 1 tri movimentam pauta do Judiciário em 2025. Quase metade do valor se refere ao PIS/Cofins, contribuições federais que serão extintas em 2027 com o início da aplicação da reforma tributária.

ENEM

Enem 2024 teve apenas 12 redações nota mil, menor número da história. Tema do texto foi sobre desafios para a valorização da herança africana no Brasil; em 2023, foram 60 artigos com pontuação máxima.

GUERRA NO ORIENTE-MÉDIO

Cessar-fogo entre Israel e Hamas é iminente, dizem relatos a dias de posse de Trump nos EUA. Veículos de imprensa afirmam que tanto Tel Aviv quanto grupo terrorista já aprovaram acordo, mas não há confirmações.

OLIVIERO TOSCANI (1942 – 2025)

Morre Oliviero Toscani, fotógrafo provocador da Benetton, aos 82 anos. Italiano fez sua carreira com imagens que causaram polêmica e escancararam questões sociais como a guerra e o racismo.

LIVROS

Mulheres acusam Neil Gaiman de agressão e abuso sexual, diz revista americana. OUTRO LADO: Escritor famoso por ‘Sandman’ e ‘Coraline’ afirma que todas as relações com acusadoras foram consensuais.

COTIDIANO

Mãe resgatou filhos de acidente aéreo em Ubatuba (SP) e agiu como uma leoa, relatam testemunhas. Família foi transferida para São Paulo na última sexta; piloto morreu na explosão da aeronave.

TURISMO

Ilhas Maurício oferecem visto de aposentadoria para pessoas com mais de 50 anos. Processo para permissão de residência pode ser feito de maneira online e tem pouca regras.

LITORAL

Banhistas em Guarujá se dividem entre cuidados e riscos em praia imprópria para banho. Número de locais impróprios para banho tem subido, e comerciantes relatam queda nas vendas.

TELEVISÃO

Associação de contadores publica nota de repúdio a cena de ‘Mania de Você’. Mavi pede a Iberê que faça ‘contabilidade criativa’ e ‘dê uma maquiada’ nos dados da empresa.

*Folhapress