Saiba o que repercute neste começo de semana pelo Brasil

Direita embaralha nomes para 2026, supersalários em governos estaduais chegam a R$ 49 mil e outras notícias para começar esta segunda-feira (13).

ELEIÇÕES 2025

Direita embaralha nomes para 2026 e dá respiro momentâneo a aliados de Lula. Chance de pulverização de candidaturas com indefinição de Bolsonaro é vista como positiva para presidente.

VIDA PÚBLICA

Supersalários em governos estaduais chegam a R$ 49 mil, e cenário é mais grave que na União

Estados têm excesso de tabelas remuneratórias e discrepâncias entre carreiras, mostra anuário do Instituto República.org

ATAQUE

Ministro de Lula diz que atiradores tentaram ‘subtrair’ um lote em assentamento do MST. Polícia afirma que ação que deixou dois mortos foi motivada por desentendimento sobre negociação de terreno.

CULTURA

‘Ainda Estou Aqui’ ganha prêmio de filme internacional no Festival de Palm Springs. Zoe Saldaña, de ‘Emilia Perez’, que concorreu como atriz coadjuvante no Globo de Ouro, foi eleita melhor atriz.

POLÍTICA

Posicionamento da Meta em ação do STF tem tom oposto ao de Zuckerberg. CEO fala em ‘muitos erros’ e ‘censura’, enquanto empresa descreveu atuação como ‘efetiva’, ‘coerente’ e ‘contundente’.

STF

Dino dá 30 dias para União e estados publicarem regras para emendas a universidades. Ministro apontou ‘número significativo de fundações de apoio’ às instituições em auditoria da CGU.

OBITUÁRIO

Morre Marcello Lavenère, ex-presidente da OAB que assinou impeachment de Collor. Advogado alagoano também presidiu Comissão de Anistia e foi professor universitário.

CARNAVAL 2025

Início do pré-Carnaval atrai cerca de 2.000 foliões ao centro de São Paulo. Cortejo Espetacular Charanga do França teve fantasias com referência ao filme ‘Ainda Estou Aqui’.

GINÁSTICA

Campeão olímpico, Arthur Zanetti anuncia aposentadoria do esporte. Dono de duas medalhas nas Olimpíadas, uma delas de ouro, atleta vinha convivendo com lesões.

COTIDIANO

Diva Guimarães, que comoveu Flip com depoimento sobre racismo em 2017, morre aos 84 anos. Professora aposentada foi aplaudida de pé na feira literária de Paraty após uma fala de 13 minutos.

SUL DO BRASIL

Com câmbio a favor, Santa Catarina vive expectativa por aumento de turistas argentinos. Prefeitura de Florianópolis diz que ainda é cedo para apresentar números, mas que movimento de aeroporto e rodoviária aponta para crescimento de 15%.

*Folhapress