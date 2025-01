Presidente Lula critica mãe que dá celular para criança parar de chorar

O presidente Lula (PT) criticou, nesta segunda-feira (13), mãe que dá celular para criança para de chorar, ao invés de acolhê-la.

“Já vi caso de criança com dois anos começar a chorar e ao invés da mãe pegar para que o aconchego do corpo pudesse fazer a criança parar de chorar, simplesmente dá o celular para a criança”, disse.

“É uma coisa fria, gelada, não tem nada a ver, não vai educar. Esse comportamento desumano está sendo utilizado pelos humanos”, completou.

A declaração foi feita durante discurso em evento de sanção do projeto de lei que proíbe uso de celular nas escolas em todo o país.

Lula contou ainda de uma vez em que viu um casal de adolescentes, de 14 ou 15 anos, que estavam sentados um na frente do outro, namorando pelo celular.

“Tirei o telefone dos dois e [falei] conversem se olhando, vão ver se não é muito mais bonito, interativo do que ficar um na frente do outro, sem um pegar na mão do outro. Apenas com a mão no celular”, contou.

“O ser humano nasceu para viver olhando um para cara do outro, para brincar. Porque somos feitos de uma reação química que tem que ter olhar, abraço, pegar na mão”.

A sanção ocorreu em evento fechado, mas transmitido na internet, com ministros e parlamentares no Palácio do Planalto. O texto ainda será publicado no Diário Oficial da União, mas segundo o governo não terá vetos.

A proposta foi aprovada de forma simbólica (sem a contagem de votos no painel) no Senado, em dezembro.

A restrição ao uso de celular nas escolas ganhou tração no Congresso Nacional depois que o Ministério da Educação decidiu abraçar a mudança.

A expectativa do governo federal, no final do ano, era de colocar o PL em prática no começo do ano letivo.

*MARIANNA HOLANDA/folhapress