Manchetes dos principais jornais nacionais nesta segunda-feira

Folha de S.Paulo

Emendas parlamentares são até 74% dos recursos em ministérios

O Estado de S. Paulo

Vital para cortar emissões, ‘aço verde’ tem custo bilionário

Valor Econômico (SP)

Receita da União com dividendos cresce em 2024

O Globo (RJ)

Fazenda prevê novas medidas fiscais para manter arcabouço

O Dia (RJ)

Parte do camelódromo vira cinzas: “Não sobrou nada”

Correio Braziliense

O futuro de Brasília será sobre trilhos

Estado de Minas

Temporal causa mortes e destruição no Vale do Aço

Zero Hora (RS)

Após revés na Justiça, governo Melo prevê votação de projetos na Câmara no dia 23

Diário de Pernambuco

Protocolos sobre raiva serão intensificados no estado

Jornal do Commercio (PE)

Sete mortos em chacina no Recife. Polícia fala em guerra do tráfico

A Tarde (BA)

Reclassificação favorece dois milhões de autistas

Diário do Nordeste (CE)

Usinas eólicas elevam PIB e criam empregos