Manchetes dos principais jornais nacionais deste domingo

A União (PB)

TEMPERATURA ELEVADA

Aluguéis para a alta temporada geram conflitos em condomínios

O Estado de São Paulo

Aposta na política

Bet domina sertão da Paraíba e se aproxima do Centrão em Brasília

O Globo

Prefeitos miram voto e segurança, e cidades com guarda armada aumentam 49%

Estado de Minas

Da diversão ao vício

Folha de S. Paulo

Trabalho, mesmo em vaga formal, não garante saída do Bolsa Família

Diário do Nordeste (CE)

Prefeitos na mira da Justiça Eleitoral

Meia Hora (RJ)

Vagabundos sem noção matam inocentes na guerra do Rio

Correio Braziliense

Itamaraty condena ações de Maduro

A Tarde (BA)

Idosos hiperconectados enfrentam desafio de escapar do vício em telas e dos golpes

Jornal do Commercio (PE)

Desafio do cuidado com a população de rua só cresce

O Dia (RJ)

DESABAFO

‘Intérpretes são os mais exigidos, mas os menos valorizados’

Correio do Povo (RS)

Desafios da merenda