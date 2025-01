Professor da FGV ressalta prioridade do novo presidente do TCU

Em artigo publicado no site jurídico ´Jota´, o professor Gilberto Mendes Gomes, da Fundação Getúlio Vargas, ressaltou a intenção do novo presidente do Tribunal de Contas da União, o paraibano Vital do Rêgo Filho (foto), “de posicionar o cidadão no centro das decisões do TCU”.

“Isso se faria por participação cidadã diretamente em ações de controle, campanhas educativas, audiências públicas e investimento em estratégias de comunicação”, assinalou.

“O objetivo (do novo presidente do TCU) é elogiável e necessário. A transparência da atuação de entes públicos e a participação cidadã em suas decisões são medidas democráticas que vêm sendo concretizadas em vários textos legais recentes, como a Lei de Acesso à Informação e a Lei das Agências Reguladoras”, acrescentou. Gilberto Mendes.

*Informações recolhidas da coluna Aparte, escrita pelo jornalista Arimatéa Souza.