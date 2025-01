Leitura dinâmica: saiba o que ecoa pelo Brasil neste sábado

Ditadura de Maduro continua na Venezuela, Lula dá 72h para Meta se explicar, Trump se livra de punição de caso envolvendo atriz pornô e outras para começar este sábado (11).

VENEZUELA

Ditador Maduro assume novo mandato após eleição apontada como fraudada. Cerimônia ocorre na sede do Legislativo da Venezuela, cercada por aliados do regime, que tem aumentado a repressão.

GOVERNO LULA

Presidente faz reunião, fala em ‘barbárie digital’ e quer explicação da Meta em até 72 horas. Planalto anuncia criação de um grupo de trabalho para discutir legislação sobre tema.

BANCO CENTRAL

Galípolo culpa economia forte, câmbio e clima por estouro da meta de inflação em 2024. Índice do país fecha ano com alta acumulada de 4,83%; alvo era 3%, com limite superior de 4,5%.

ESTADOS UNIDOS

Trump se livra de punição, mas juiz confirma sentença em caso Stormy Daniels. Processo por fraude com intenção de encobrir pagamento a atriz pornô o tornou 1º presidente condenado criminalmente.

ACIDENTE AÉREO

Passageira de avião em Ubatuba (SP) é transferida em estado grave para o Sírio-Libanês. Mireylle Fries estava no jatinho com o marido e dois filhos, que estão estáveis e também foram levados para unidade na capital.

ECONOMIA

Sicupira, Lemann e Rial estavam em lista inicial de apuração de insider trading da Americanas. Documento foi feito pela BSM, entidade autorreguladora que fiscaliza mercados administrados pela B3, e enviado à CVM; apontados negam.

COTIDIANO

Homem condenado por estupros é reconhecido por câmeras do Smart Sampa e preso na região central. Fernando Bispo da Silva, sentenciado a 73 anos e um mês de prisão, circulava de bicicleta pelo centro de SP.

JUSTIÇA

Justiça barra obras de condomínio com casas de R$ 6,5 mi na zona sul de São Paulo. Alvarás dizem tratar-se de dois conjuntos, mas Justiça entendeu ser um só, maior que o permitido.

