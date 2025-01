INSS alerta sobre o golpe da prova de vida; saiba se proteger

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) emitiu um comunicado nesta quinta-feira (9) para alertar os segurados sobre a recorrência de golpes relacionados à prova de vida, realizada anualmente para comprovar que os beneficiários estão vivos.

Em um dos golpes, um falso servidor do INSS se apresenta utilizando um crachá e vai à casa dos beneficiários para fazer prova de vida presencial. Em outro golpe mais recente, o segurado recebe um SMS com a mensagem “PREVIDÊNCIA SOCIAL: Seu teste de vida se encontra pendente, evite o bloqueio do seu benefício. Contate: 4XXX2266”.

“O INSS esclarece que não há prova de vida em andamento e que não direciona servidores para colher dados e fotos dos segurados ou beneficiários de auxílios pagos pela autarquia”, afirma o Instituto em nota.

Os servidores do INSS só realizam procedimentos desse tipo em casos de comprovação de vínculo, endereço e irregularidades. Cópias de documento e fotos, no entanto, nunca são pedidos. O servidor apenas faz o reconhecimento conferindo o documento de identificação com foto.

Caso desconfie de um golpe, o segurado deve solicitar o nome completo e matrícula do suposto servidor e ligar gratuitamente para a Central de Atendimento 135 para confirmar se a pessoa é realmente do INSS.

Em casos de identificação de golpes, o caso será encaminhado à Polícia Federal para apuração da irregularidade.

“Nossas medidas, como revisão, prova de vida, ou qualquer alteração que impacte a vida de segurados e beneficiários, são divulgadas na página oficial e nas redes sociais oficiais do INSS. Nosso compromisso é com a transparência das nossas ações”, alerta o presidente do Instituto, Alexandre Stefanutto.

Para evitar cair em golpes, o INSS também indica que os beneficiários devem tomar cuidado com pessoas que entram em contato inesperadamente por email ou telefone e solicitam informações pessoais.

O QUE É A PROVA DE VIDA?

A prova de vida é um procedimento anual feito para comprovar que a pessoa que recebe algum benefício de longa duração do INSS está viva. Caso o procedimento não seja realizado, é possível que o segurado tenha o benefício bloqueado.

COMO O INSS FAZ A PROVA DE VIDA?

O INSS utiliza diferentes atos, informações e bases de dados para realizar a prova de vida. Atualmente, as seguintes interações com o cidadão já funcionam como comprovação:

Acesso ao aplicativo Meu INSS com o selo ouro; Realização de empréstimo consignado, efetuado por reconhecimento biométrico; Saque de benefícios quando realizado por identificação biométrica; Comparecimento do segurado a uma agência do INSS para realizar algum serviço de seu interesse; Perícia médica por telemedicina ou presencialmente; Atualizações no CadÚnico, somente quando for efetuada pelo responsável pelo grupo familiar; Recebimento do pagamento de benefício com reconhecimento biométrico. Aqueles que desejarem, também podem realizar a prova de vida em uma agência bancária. É recomendado, no entanto, que o meio à distância seja utilizado para bancos que oferecerem a funcionalidade por meio de biometria digital.

COMO SABER SE MINHA PROVA DE VIDA JÁ FOI REALIZADA?

O segurado pode acessar o aplicativo Meu INSS ou ligar para a Central de Atendimento telefônico 135 para verificar a data da última confirmação de vida feita pelo INSS.

Não há necessidade de realização de prova de vida para:

– Benefícios de curta duração com tempo inferior a um ano

– Benefícios concedidos há menos de um ano

* JÚLIA GALVÃO (FOLHAPRESS)