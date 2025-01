Aeronave de pequeno porte cai no Sul e vítimas são resgatadas

Uma aeronave do tipo planador caiu na tarde deste sábado (11) na cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul.

As duas pessoas que estavam na aeronave estavam conscientes quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local e foram atendidas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Segundo a corporação, testemunhas relataram que a aeronave caiu próximo de um aeroclube após decolar. As duas vítimas não apresentaram ferimentos graves.

Os relatos são de que o planador estava sendo rebocado por outra aeronave e caiu após o cabo do reboque supostamente ter se rompido.

*ARTUR BÚRIGO/Folhapress