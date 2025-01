Nos EUA: avião da Gol colide com caminhão em aeroporto de Miami

Um avião da GOL Linhas Aéreas foi danificado após se envolver em uma colisão com um caminhão no Aeroporto Internacional de Miami, nos Estados Unidos, no fim da tarde desta quinta-feira (09).

O incidente aconteceu enquanto a aeronave, um Boeing 737 MAX-8 de matrícula PS-GRE, estava estacionada no pátio.

O avião havia acabado de chegar de Brasília (DF) e estava sendo preparado para o retorno ao Brasil.

Durante o procedimento no pátio do aeroporto, um caminhão de insumos alimentares colidiu com a aeronave, provocando danos que impediram a continuidade das operações do voo.

Voo teve de ser cancelado. Por conta do incidente, houve o cancelamento do voo 7749, que deveria decolar de Miami na noite de quinta-feira (09) e chegar ao Aeroporto Internacional de Brasília na manhã de hoje (10).

A GOL informou que a aeronave permanece em solo no aeroporto americano para avaliação e reparos.

Cancelamento gerou transtornos. “Só consegui embarcar na manhã desta sexta-feira. Tinha compromissos no Brasil, mas tive que adiar. Não teve jeito”, comentou Amanda Lima, uma das passageiras do voo. Apesar do contratempo, Amanda comenta que a companhia deu suporte. A GOL Linhas Aéreas informou que os passageiros do voo Miami-Brasília foram reacomodados nos próximos voos disponíveis.

