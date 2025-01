Saiba os fatos que ecoam pelo Brasil nesta quinta-feira

Alexandre de Moraes cobra respeito às leis do Brasil após mudança da Meta, incêndios matam ao menos 5 e deixam rastro de destruição em Los Angeles e outras notícias para começar esta quinta-feira (9).

STF

Supremo não vai permitir big techs instrumentalizadas para discursos de ódio, diz Moraes. Ministro fala em ‘bravatas de dirigentes de big techs’ e afirma que empresas só poderão atuar se obedecerem a lei.

ATAQUE À DEMOCRACIA

Caminhos de Trump, Bolsonaro e anistia diferenciam 8/1 do Brasil do 6/1 dos EUA. Presença de membros do Judiciário em atos em memória das datas também destoa nos dois países.

ATAQUE À DEMOCRACIA

Ainda estamos aqui, ao contrário do que planejavam os golpistas, diz Lula em ato sobre 8/1. Presidente discursa em cerimônia que marca dois anos dos ataques golpistas às sedes dos Três Poderes.

ABORTO

Governo publica resolução sobre aborto legal em crianças e adolescentes vítimas de violência. Publicação segue determinação judicial do TRF-1 sobre norma do Conanda.

FÉRIAS DE VERÃO

Governo de SP confirma que surto de virose em Guarujá foi provocado por norovírus, mas ainda investiga origem. Pasta analisou amostra de fezes e identificou presença de grupo de vírus que causam gastroenterites.

MUNDO

Incêndios matam ao menos 5 e deixam rastro de destruição em Los Angeles. Ventos fortes, secos e quentes do inverno, conhecidos como Santa Ana, ajudaram a espalhar chamas com facilidade.

UNIÃO EUROPEIA

Europa diz que defenderá fronteiras após Trump ameaçar Groenlândia. Presidente americano eleito se recusa a descartar ação militar no território autônomo, há 600 anos parte da Dinamarca, e aumenta lista de divergências com UE antes da posse.

GUERRA DA UCRÂNIA

Ucrânia ataca base de bombardeiros nucleares da Rússia. Drones atingem depósito de combustível em Engels-2, de onde partem aviões que atacam o vizinho; bomba russa mata 13 em Zaporíjia.

VIOLÊNCIA

Mãe de torcedor morto por PM diz não ter recurso para ‘enfrentar gente grande’ e desiste de ação penal. Decisão da família ocorre após procurador-geral de Justiça de SP arquivar processo sobre a morte de Rafael Garcia, atingido por tiro de ‘bean bag’ em setembro de 2023.

MUNDO

Brasileira morre ao cair de prédio na Holanda e família tenta acessar investigação. Advogado e amigo diz que Taiany Caroline Martins Matos, 32, vivia relação abusiva com o namorado holandês.

DIPLOMACIA BRASILEIRA

Brasil dificulta concessão de vistos a haitianos em meio a colapso humanitário no país. Interlocutores do governo dizem que metade dos imigrantes não fica no país, e EUA trabalham por uma missão de paz.

CONCURSO NACIONAL UNIFICADO

Militante do movimento negro é barrado para cotas no CNU e vai à Justiça. OUTRO LADO: Ministério da Gestão diz que comissão seguiu a legislação.

ANIMAIS

Sucuri grávida morre atropelada e filhotes são expelidos em rodovia em MT. Acidente causa perda ambiental imensa, afirma especialista; as cerca de 40 cobras em gestação também morreram.

*Folhapress