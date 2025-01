Governo Lula repete prática da gestão Jair Bolsonaro

O presidente Lula da Silva aumentou os gastos ocultos no cartão corporativo nos dois primeiros anos de mandato e manteve a imposição de sigilos de 100 anos a dados do governo no mesmo patamar da gestão de Jair Bolsonaro.

Segundo o jornal O Globo, de 1º de janeiro de 2023 até 20 de dezembro de 2024, foram 3.210 pedidos via Lei de Acesso à Informação (LAI) negados sob a justificativa de se tratarem de dados pessoais, o que na prática representa impor o sigilo de 100 anos.

*informações repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

