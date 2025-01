Arquivado inquérito sobre cantor Gusttavo Lima e donos da Vaidebet

A juíza Andréa Calado da Cruz, da primeira instância do Tribunal de Justiça de Pernambuco, arquivou, nesta quinta-feira (9), o inquérito sobre o cantor Gusttavo Lima e os donos da Vaidebet no âmbito da Operação Integration, deflagrada em setembro de 2024 pela Polícia Civil do estado.

A magistrada acatou parecer do Ministério Público de Pernambuco.

“Determino o arquivamento do presente Inquérito Policial, ressalvando-se, porém, o disposto no art. 18 do Código de Processo Penal, que prevê a possibilidade de reabertura do procedimento caso surjam novas provas”, escreveu a juíza.

Além do arquivamento, a juíza também retirou todas as medidas cautelas em relação ao cantor e ao casal José e Aislla Rocha, donos da empresa de apostas esportivas.

A decisão também determina a restituição de bens apreendidos a Gusttavo Lima e aos proprietários da empresa Vaidebet.

*JOSÉ MATHEUS SANTOS/folhapress