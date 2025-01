Confira os fatos que repercutem pelo Brasil nesta quarta-feira

Zuckerberg elimina checagem no Facebook e no Instagram, governo faz ato para 8/1, Lula muda comunicação e outras notícias para começar esta quarta-feira (8).

FACEBOOK

Zuckerberg age como ‘biruta ideológica’ e busca benefícios financeiros, dizem especialistas. CEO da Meta muda política de moderação de conteúdo colocada em prática para conter antigas crises na empresa; advogado vê foco maior em combate a crimes.

CONGRESSO NACIONAL

Bolsonaristas insistem em anistia e chamam ato do governo para 8/1 de cortina de fumaça. Rogério Marinho (PL) diz que ‘sanha persecutória’ de Lula atrapalha proposta de anistia, mas acredita em votação.

GOVERNO LULA

Lula faz ato do 8/1 sob mal-estar com militares e ausência de expoentes do Congresso. Presidente do Senado já confirmou que não deve acompanhar evento; Arthur Lira está em Alagoas e aliados dão ausência como certa.

GOVERNO LULA

Lula acerta demissão de Pimenta, e marqueteiro assume Comunicação do governo. Presidente já fez convite a Sidônio Palmeira, cuja posse deve ocorrer na próxima semana.

ASSÉDIO SEXUAL

Mulheres relatam assédio de doadores em inseminação caseira. Prática, pensada para driblar custo das clínicas, não é regulamentada e esbarra em questões legais e de saúde.

VIOLÊNCIA

Vídeo mostra momento em que GCM que matou secretário-adjunto em Osasco se entrega. Negociação durou mais de duas horas e envolveu policiais militares do Gate.

JEAN-MARIE LE PEN (1928 – 2025)

Morre Jean-Marie Le Pen, líder histórico da ultradireita na França, aos 96. Fundador da Frente Nacional era pai de Marine Le Pen, que ganha cada vez mais projeção no país.

SAÚDE

Patente do Ozempic expira em 2026, e farmacêuticas já testam genéricos. EMS quer ser a primeira empresa brasileira a registrar a semaglutida, usada no tratamento de diabetes e obesidade.

*Folhapress