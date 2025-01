´Folha de São Paulo´ resgata atuação de deputado paraibano em CPI

O jornal Folha de São Paulo voltou a mergulhar na vida ´pregressa´ do deputado paraibano Hugo Motta (Republicanos), provável futuro presidente da Câmara Federal.

Conforme a publicação, o primeiro momento de holofotes na vida política do deputado foi marcado por manobras, confusões e até por acusações do Ministério Público de favorecimento a seu principal aliado.

Em 2015 – seguiu o jornal – quando tinha apenas 25 anos, Hugo foi alçado pelo então presidente da Câmara, Eduardo Cunha (então no PMDB-RJ), à presidência da CPI da Petrobras, constituída naquele ano para apurar no Congresso as revelações surgidas na Operação Lava Jato.

A CPI foi palco de controvérsia desde o seu primeiro dia. Já na indicação de Hugo para o posto, houve protesto de parlamentares pelo fato de ele e outros colegas terem tido suas campanhas bancadas por empreiteiras investigadas – na época a doação eleitoral de empresas era legal, avançou a ´Folha´.

Encerrados os trabalhos da comissão, no fim de 2015 o então procurador-geral Rodrigo Janot concluiu que Cunha “colocou seus aliados em cargos-chave da CPI da Petrobras para constranger colaboradores, bem como para evitar que ele próprio fosse investigado por aquela comissão”.

A reportagem do jornal informou ao final da matéria que procurou Hugo Motta, por meio de sua assessoria, para comentar o assunto, mas não obteve resposta.

*informações repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

