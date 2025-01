“Temos total competência e legitimidade para atuar no caso das bets também por conta de casos dolorosos, como aqueles que nós vimos que beneficiários do Bolsa Família estão gastando o dinheiro que recebem em apostas em detrimento da alimentação. é uma situação vexatória. Temos que fazer uma ampla auditoria sobre as bets no Brasil. Só substâncias químicas viciam tanto assim”.

As declarações acima são do paraibano, Vital do Rêgo Filho, que dias atrás assumiu a presidência do Tribunal de Contas da União.

Vital é o entrevistado desta semana na revista Veja e trechos de sua entrevista estão reproduzidas na edição desta segunda-feira da coluna Aparte, com Arimatéa Souza.

