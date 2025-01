Fernanda Torres vence Globo de Ouro por Eunice Paiva em “Ainda Estou Aqui”, ministro israelense diz que Lula apoia terroristas palestinos e outras notícias para começar esta segunda-feira (6).

FILMES

Fernanda Torres vence o Globo de Ouro de melhor atriz por ‘Ainda Estou Aqui’. Brasileira, estrela do filme de Walter Salles, desbancou medalhões de Hollywood, como Nicole Kidman e Angelina Jolie.

FILMES

É a primeira vez que ganho algo como atriz, diz Demi Moore no Globo de Ouro. Aos 62 anos, estrela de ‘A Substância’ se disse surpresa com vitória em evento que também celebrou a veterana Jodie Foster.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Após ação contra militar israelense, ministro de Netanyahu diz que Lula apoia terroristas palestinos. Em carta a Eduardo Bolsonaro, titular da pasta de combate a antissemitismo diz que episódio é injustiça e significa uma ‘desgraça para o governo brasileiro’.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Investigação contra israelense no Brasil não tem precedentes e pode gerar nova onda judicial. País busca responsabilizar penalmente um militar de baixa patente acusado de crimes de guerra no exterior.

GUERRA ISRAEL-HAMAS.

Hamas diz ter aprovado lista israelense de 34 reféns para um possível acordo. Gabinete do premiê Binyamin Netanyahu, porém, afirma que grupo terrorista ainda não forneceu nomes.

STF

STF quer derrubar regra anti-Mendonça e Kassio para liberar votos de Dino e Zanin. Em 2022, corte definiu que posições de ministros aposentados continuariam válidas, mas agora Fux, Moraes e Toffoli defendem revisão.

GOVERNO LULA

Comandante da Marinha se explica a Lula sobre vídeo que ironizava privilégios. Almirante Marcos Sampaio Olsen se reuniu com presidente na Granja do Torto na sexta-feira; auxiliares das autoridades afirmam que assunto foi ‘apaziguado’.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Problemas em imóveis impulsionam ações contra Caixa no Minha Casa, Minha Vida. Banco pagou R$ 92,4 milhões em 2024 por vícios em unidades habitacionais da faixa 1 do programa.

INTERIOR DE SÃO PAULO

Folia de Reis improvisa toadas até para pets, amplia calendário festivo e conquista novas gerações. Conhecida também como Festa da Epifania e Reisado, peregrinação reúne cinco gerações da mesma família no interior de SP; festa litúrgica é comemorada em 6 de janeiro.

CARNAVAL

Blocos saem às ruas na abertura não oficial do Carnaval do Rio. Cerca de 30 blocos desfilaram na cidade neste domingo (5); encerramento será com o Boi Tolo.

ESPORTE

Rodrigo Garro é indiciado por homicídio culposo e poderá deixar a Argentina em breve. Jogador do Corinthians se envolveu em acidente que deixou um morto, no sábado, e aguarda conclusão do processo em liberdade

IDOSOS

Pessoa mais velha do mundo, freira gaúcha participou de orações durante enchentes no RS. Aos 116 anos, Inah Canabarro Lucas enfrenta problemas de saúde, mas é conhecida por otimismo e determinação, diz sobrinho

CINEMA

Filme ‘Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa’ dá frescor a gênero gasto. Diretor faz do gibi uma peça popular fantasiosa, engraçada e simples, sem deixar de fazer refletir sobre temas atuais.