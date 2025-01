Ministro do Supremo ´trava´ ação que trata da gastança com emendas

A ação judicial que pode acabar com a distribuição de máquinas, veículos e equipamentos comprados com recursos de emendas parlamentares e entregues a redutos políticos em ano eleitoral, está parada há dois anos no Supremo Tribunal Federal.

De acordo com o jornal Folha de São Paulo, o processo – que é relatado pelo ministro Kassio Nunes Marques – já tem posicionamentos do Ministério Público Federal e da Advocacia Geral da União (AGU), mas está sem andamento no gabinete do ministro desde novembro de 2022.

*tópicos da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

