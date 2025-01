Manchetes dos principais jornais nacionais deste domingo

O Estado de São Paulo

Acúmulo de penduricalhos pode levar juiz a ganhar 5 vezes o teto

Estado de Minas

Vidas perdidas em alta velocidade

Folha de S. Paulo

Programa militar é usado como emendoduto por deputados e senadores

Diário do Nordeste (CE)

Mais de 50 cidades indicam falta de vacina

Meia Hora (RJ)

Polícia abre o olho pro ‘Surubão do Arpoador’

Correio Braziliense

Prepara-se! Este ano serão 63mil vagas em concurso

A Tarde (BA)

Procura por blocos e camarotes tem a maior alta do pós-pandemia

Jornal do Commercio (PE)

Aumento das passagens de ônibus começa a valer

O Dia (RJ)

ORÇAMENTO

Confira dicas para organizar as finanças no início do ano

Correio do Povo (RS)

Há 25 anos com o Panamá