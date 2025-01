Leitura rápida: notícias que repercutem pelo Brasil neste domingo

Programa militar é usado como emendoduto por deputados e senadores, Congresso e governo deixam custo extra de R$ 300 bi na conta de luz e outras notícias para começar este domingo (5).

FORÇAS ARMADAS

Programa militar nas fronteiras vira emendoduto para farra de obras e máquinas. Calha Norte, tradicional projeto das Forças Armadas, recebeu mais de R$ 3 bilhões em emendas parlamentares desde 2017.

MERCADO

Congresso e governo Lula causam peso extra de mais de R$ 300 bi na conta de luz. Custos adicionais contratados em 2024 vêm de alta de subsídios a empresas, erros de projeção e falta de pente-fino em benefício social; ministério diz que busca segurança energética no país.

INFLAÇÃO

Brasil vive crise de credibilidade, e é Lula que precisa mudar essa percepção, diz Elena Landau. Economista afirma que não esperava uma deterioração tão rápida dos indicadores e que ‘não dá mais para falar de pequenos ajustes’: ‘Precisa dar um cavalo de pau’.

LITORAL PAULISTA

Prefeitura de Guarujá diz que esgoto clandestino pode ser causa de virose e que notificou Sabesp; empresa descarta. Companhia afirma que ocorrência na Enseada não está relacionada a surto que atinge outras cidades e que prestou esclarecimentos à Secretaria de Meio Ambiente.

PETROBRAS

Gasolina inicia 2025 pressionada por defasagem de preço e aumento de ICMS. Imposto estadual sobre combustíveis sobe em fevereiro, em meio a alta do dólar e do petróleo.

ESTADOS UNIDOS

Trump pode ameaçar refugiados e levar EUA de volta à década de 40, diz diretor de associação latina. Representante de tradicional entidade de direitos civis afirma que o republicano pode implementar uma das políticas de imigração mais restritivas da história.

ATLAS DA VIOLÊNCIA

Homicídios ocultos aumentam no Brasil, e São Paulo lidera entre capitais. Atlas da Violência mostra mais de 5.000 casos com características de assassinato que não foram registrados dessa forma em 2022, ano com dados mais recentes.

ESPORTE

Cruzeiro apresenta Gabigol para 44 mil torcedores no Mineirão. Atacante, formado no Santos e ídolo no Flamengo, assinou com equipe de BH até 2028.

MUNDO

Pessoa mais velha do mundo, freira gaúcha participou de orações durante enchentes no RS. Aos 116 anos, Inah Canabarro Lucas enfrenta problemas de saúde, mas é conhecida por otimismo e determinação, diz sobrinho.

ABORTO

Post de Thiago Nigro com detalhes sobre perda de bebê é criticado. Ao publicar vídeo sobre aborto espontâneo da esposa, Maíra Cardi, influenciador causa indignação e debate sobre limites da exposição nas redes.

CULTURA

Celebrei a indicação ao Globo de Ouro, mas as chances são nulas, diz Fernanda Torres. Às vésperas do prêmio, atriz diz que vai ao evento pela indicação, mas teme páreo com nomes como Nicole Kidman.

COTIDIANO

Polícia do Rio investiga prática de orgia em Réveillon no Arpoador. Local é um dos pontos de sexo ao ar livre da cidade; cenas foram compartilhadas nas redes sociais.

*folhapress