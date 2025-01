O (ainda) presidente da Câmara Federal, deputado Arthur Lira (PP-AL), definiu a sua principal ´missão´ para o ano que começa: acelerar a federação entre PP (50 deputados), Republicanos (44) e União Brasil (59).

De acordo com o jornal O Globo, Lira “quer destravar os entraves para continuar dando as cartas à frente do maior grupo de partidos da Câmara. Juntos, somam 153 deputados”.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa deste sábado, acesse aqui.