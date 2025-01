Notícias que ecoam pelo Brasil neste sábado

Ano de 2024 é o mais quente registrado no Brasil, governo faz manobras para ampliar gastos, Dino suspende repasses de emendas a 13 ONGs e outras notícias para começar este sábado (4).

CLIMA

2024 é o ano mais quente já registrado no Brasil. Temperatura média foi de 25,02°C, a maior desde 1961, segundo dados do Inmet.

ECONOMIA

Governo Lula recorre a manobras para ampliar gastos na reta final de 2024. Para técnicos da área econômica, medidas podem gerar ruído adicional em meio à desconfiança do mercado.

GOVERNO LULA

8/1 de Lula terá cerimônia no Planalto e ato com esquerda na praça dos 3 Poderes. Presidente descerá a rampa para participar de evento com militância na praça, onde fará abraço simbólico a local depredado há dois anos.

STF

Dino suspende repasses de emendas a 13 ONGs por falta de transparência. Entidades devem apresentar nos próprios sites os dados sobre verba indicada por parlamentares, afirma ministro.

GOVERNO TARCÍSIO

PM rescinde contratos de limpeza, e soldados são tirados das ruas para limpar banheiro e alojamento. OUTRO LADO: Secretaria da Segurança de SP cita entrega inadequada dos serviços e diz que negociação com novos prestadores está em andamento.

MINAS GERAIS

Prefeito de Belo Horizonte volta a ser internado para tratar insuficiência respiratória. Fuad Noman recebe assistência ventilatória na UTI, segundo hospital; é ao menos a quarta internação do político desde o fim de novembro.

SAÚDE

Casos de virose lotam unidades de saúde em Guarujá, no litoral de SP. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, os municípios com aumento de ocorrências de diarreia estão sendo orientados sobre medidas preventivas.

ESTADOS UNIDOS

Motorista de Cybertruck em Las Vegas se suicidou antes de explosão, diz polícia. FBI diz que ainda não está claro se caso, que ocorreu no mesmo dia que outros 2 ataques a tiros, foi ato terrorista.

COTIDIANO

‘Estávamos no topo do mundo’, lamenta noivo de alagoana que morreu em incêndio na Tailândia. Fernando Ressureição e Carolina Canales noivaram seis dias antes do incêndio que vitimou a brasileira em Bangcoc.

MERCADO IMOBILIÁRIO

Complexo de luxo em SP terá piscina com ondas e museu semelhante a Inhotim. Fazenda Vista Verde, em Araçoiaba da Serra, terá investimento de R$ 330 mi e cantina da vinícola chilena Vik,

POLÍTICA

Marçal liga para Gusttavo Lima e diz que ele é bem-vindo na política. Influenciador diz que cantor sertanejo, que diz querer disputar a Presidência, representa uma nova safra de políticos.

LEGISLATIVO

Vereadora trans é alvo de ofensas e tem discurso interrompido em Araraquara. Durante cerimônia de posse, Filipa Brunelli (PT) declarava oposição ao novo prefeito da cidade quando a plateia começou a gritar.

*folhapress