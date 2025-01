Como e por que Brasil teve terceira maior saída de dólares da história em 2024, Gusttavo Lima quer se candidatar às presidência, EUA têm série de ataques e outras notícias do dia para começar esta sexta-feira (03).

JUROS

Saída de dólares do Brasil em 2024 é a terceira maior da série histórica. País teve fluxo cambial negativo de US$ 15,9 bi, com fuga recorde de US$ 84,3 bi na via financeira; reservas internacionais registram recuo nominal de 9,2% em dezembro.

DÓLAR

Moeda americana fecha em queda na primeira sessão do ano, cotada a R$ 6,16. Entenda o que fez a divisa acumular alta de 27% em relação ao real em 2024.

CONGRESSO NACIONAL

Comissão sob comando bolsonarista vira reduto da oposição e de pauta ideológica na Câmara. Deputada Caroline de Toni pautou projetos que miram atuação de STF e MST, além de drogas e aborto.

COREIA DO SUL

Autoridades sul-coreanas suspendem tentativa de prender presidente afastado. Agentes policiais tentaram entrar na residência de Yoon Suk Yeol, mas a guarda presidencial impediu a prisão do mandatário.

ESTADOS UNIDOS

Ataque a tiros em Nova York deixa dez feridos, e EUA começam ano em clima de violência. Ataque em Nova Orleans e explosão em Las Vegas causam comoção nacional; reações de Trump e Musk chamam a atenção.

CELEBRIDADES

Gusttavo Lima diz que procura partido para se candidatar a presidente do Brasil. Assessoria do cantor afirma que sertanejo está à disposição ‘caso o país venha a precisar’.

FÉRIAS

Guarujá (SP) tem alta de casos de virose, hospitais lotados e falta de remédios em farmácias. Prefeitura confirma aumento de 42% de queixas nos pronto-atendimentos; 22% das praias do litoral de SP estão impróprias.

IGREJA

Padres exorcistas presenciam ‘manifestações demoníacas’ e já são dezenas no Brasil.

*Folhapress