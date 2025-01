A gigante Google anuncia para meados deste ano uma nova ferramenta que promete revolucionar o serviço de previsão do tempo no mundo inteiro.

Será possível, com 99% de possibilidade de acerto, fazer a previsão do tempo com até 15 dias de antecedência.

Um abalo na vida dos meteorologistas.

*Notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta sexta-feira, acesse aqui.