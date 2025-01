Leitura rápida: o que repercute pelo Brasil nesta quinta-feira

Nunes exalta bolsonarismo em SP, Paes estuda ‘força armada’ no RJ, ataque em Nova Orleans e outras notícias do dia para começar esta quinta-feira (02).

RICARDO NUNES

Nunes agradece a Bolsonaro, fala em pacificar o Brasil e diz que quer ser ‘agente da moderação’ em novo mandato. Cerimônia na Câmara Municipal teve gritos de ‘Viva Bolsonaro’ e ‘Sem anistia’.

EDUARDO PAES

No RJ, Paes promete ‘mais responsabilidades’ na segurança e estuda ‘força armada’.

COTIDIANO

Prefeito de cidade no interior do Ceará é preso antes de posse e filho assume cargo. Defesa de José Braga Barrozo (PSB) disse, em nota que acusações são ‘ações orquestradas’ pela oposição.

ELEIÇÕES 2026

Cláudio Castro mira Senado após sinal de alívio nas contas e na Justiça. Após aprovação de renegociação de dívidas dos estados, governador planeja pacote de obras no interior.

ELEIÇÕES 2026 2

Governadores de oposição alimentam rumo para 2026 após resultados de 2024. Com Bolsonaro inelegível, Tarcísio, Caiado, Ratinho, Leite e Zema são cogitados para o Palácio do Planalto.

ESTADOS UNIDOS

Carro da Tesla explode em frente a hotel de Trump e mata 1 pessoa em Las Vegas. Sete ficaram feridos; Elon Musk diz que explosão foi causada por fogos de artifício ou bomba e não tem relação com o veículo.

ESTADOS UNIDOS

Ataque em Nova Orleans interrompe festa de Ano-Novo quase carnavalesca. Homem jogou carro contra multidão e desceu atirando; ao menos 15 morreram em caso tratado como terrorismo.

PIB

Economistas esperam que economia brasileira desacelere em 2025, mas longe da estagnação. Juros elevados devem contribuir para crescimento mais próximo de 2% do que dos 3,5% esperados para 2024; BC não descarta surpresa positiva.

BANCO CENTRAL

Turma de Galípolo na faculdade relata disputa por centro acadêmico e embate filosófico com novo chefe do BC. Economistas com altos postos no FMI, no governo e na Fiesp fazem parte da mesma geração na PUC-SP.

MENTE

Hobbies podem aliviar o estresse e melhorar a qualidade de vida em 2025.

MERCADO

Fechamento de Carrefour do Center Norte é mostra do declínio dos hipermercados no Brasil.

RÉVEILLON

Internautas reclamam de queima de fogos no Rio de Janeiro.

*Folhapress