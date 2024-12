A Polícia Rodoviária Federal realiza até a próxima quarta-feira (1º) a Operação Ano Novo, que intensifica a fiscalização de alcoolemia nos motoristas durante as festas de fim de ano.

O aumento dos acidentes de trânsito provocados pelo consumo de álcool é um dos motivos para o reforço na fiscalização.

Entre janeiro e novembro deste ano foram registrados 3.507 sinistros, 7% a mais do que no mesmo período do ano passado.

Desde 2008, a Lei Seca estabelece tolerância zero para a mistura álcool e direção. A infração para quem for pego é gravíssima e pode terminar na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação por 12 meses.

A partir de 0,34 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expelido, a embriaguez ao volante é crime, com pena de detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de dirigir.

Para garantir que os usuários das rodovias federais viajem em segurança, a PRF vai fiscalizar também itens obrigatórios de segurança, o estado de conservação dos veículos, o excesso de velocidade, o uso de celular ao volante, além de combater crimes.

*Com informações da Agência Brasil