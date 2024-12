Manchetes dos principais jornais nacionais nesta segunda-feira

Folha de S.Paulo

Dólar atual está mais caro que na crise de 2015, sob Dilma Rousseff

O Estado de S. Paulo

Inadimplência de empresas é recorde; cenário deve piorar

Valor Econômico (SP)

Com alta dos juros e condições financeiras piores, PIB deverá ter desaceleração mais forte em 2025

O Globo (RJ)

Dino libera parte das emendas, mas defende apuração da PF

O Dia (RJ)

RÉVEILLON 2025

Rio espera reunir 5 milhões de pessoas

Correio Braziliense

Ameaças de atentados deixam o DF em alerta

Estado de Minas

Quatro imóveis desabam em 5 dias na capital

Zero Hora (RS)

Mudanças no crédito imobiliário restringem acesso a recursos e devem afetar as vendas

Diário de Pernambuco

Salário mínimo de 2025 terá perda de R$ 10 com nova regra

Jornal do Commercio (PE)

Trump volta ao topo do mundo. Relembre 2024

A Tarde (BA)

Queixas contra planos de saúde triplicam na Bahia

Diário do Nordeste (CE)

70 mil com ‘nome sujo’ por dívida da Taxa do Lixo