Veja os fatos que repercutem pelo Brasil neste domingo

ECONOMIA

Saneamento privado cresce 466% e pode chegar a metade do Brasil em 2025. Concessões devem acelerar no próximo ano, mas universalizar água e tratamento de esgoto ainda é desafio no país.

ELEIÇÕES 2024

Empresários fazem superdoações e elegem ‘bancadas’ de vereadores pelo país. Para especialista, modelo atual desequilibra processo eleitoral ao permitir pagamentos milionários.

DITADURA MILITAR

Ditadura adotou fake news com leitores fantasmas para atacar ala da Igreja Católica. Agentes do SNI produziram cartas para jornais rebatendo padres e bispos de esquerda nos anos 1980.

VACINAS

65,8% dos municípios brasileiros enfrentam desabastecimento de vacina, aponta levantamento. Pesquisa da CNM revela falta de imunizantes como varicela, covid-19 e DTP em 65,8% das cidades.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Chefe da OMS divulga vídeo de sua fuga após ataque de Israel a aeroporto do Iêmen. Tedros Adhanom Ghebreyesu descreve momentos de terror em Sanaa e diz que ainda ouve zumbidos.

RÚSSIA

Putin pede desculpas a presidente do Azerbaijão por ‘incidente trágico’ com avião. Aeronave da Embraer caiu na quarta perto da cidade de Aktau, no Cazaquistão, após desviar do sul da Rússia.

CULTURA

Mulheres são comparadas como cavalos de corrida, diz Cher, que lança autobiografia. Aos 78 anos, artista diz que envelhecimento ainda não a impediu de fazer nada do que ama e planeja show no Brasil.

ELON MUSK

Artigo de Musk provoca crise e demissão em jornal da Alemanha. Tentativa de bilionário de naturalizar extrema direita causa polêmica e faz jornalista deixar Die Welt, um dos periódicos mais importantes do país.

ENERGIA LIMPA

Brasil deve ter eletricidade menos renovável, na contramão do mundo. Legislação atual tem potencial de elevar em 71% emissões na geração no país até 2034.

F1

Curiosidade pública não dá trégua a Michael Schumacher.

MEDICAMENTOS

‘Não é só para todo mundo ficar magrinho’, diz farmacêutica que produzirá ‘primo’ do Ozempic.

RELIGIÃO

Jesus morreu para salvar, não para condenar, afirma pastor ‘reconvertido’ em igreja LGBTQIA+.

COTIDIANO

Mulher cai de ponte e fica presa pelo cadarço do marido em Santa Catarina.

FUTEBOL

Crefisa deixa Palmeiras com presidente, títulos e mágoas.

CONSCIÊNCIA NEGRA

Exposição revisita obras de Bauer Sá e Gilberto Filho, expoentes da arte baiana.

