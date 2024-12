Cai a quantidade de partos de adolescentes no Brasil

A quantidade de partos de adolescentes no país caiu pela metade na última década, após anos de estagnação, noticiou o jornal Folha de São Paulo.

Conforme dados preliminares do Ministério da Saúde, no primeiro semestre foram realizados 141 mil partos em mulheres com idade entre 10 e 19 anos, ante 286 mil nos primeiros seis meses de 2014.

*Com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.