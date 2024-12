Saiba os fatos que repercutem pelo país nesta sexta-feira

MERCADO

Brasil tem maior carga tributária da América Latina. Tributos representam 33,3% do PIB; para especialistas, país poderia manter carga, mas redistribuí-la com mais justiça fiscal e retorno social.

NEY LATORRACA

Morre Ney Latorraca, que marcou o teatro e a televisão, com seu humor, aos 80. Ator ficou mais de dez anos em cartaz com ‘O Mistério de Irma Vap’ e ainda é lembrado como Barbosa, da ‘TV Pirata’.

DÓLAR

Com novo leilão do BC, dólar fecha a R$ 6,17 em pregão pós-Natal. Banco Central injetou US$ 3 bilhões no mercado em um leilão à vista e vendeu 15 mil contratos de swap cambial tradicional.

ÔNIBUS

Nunes aumenta ônibus para R$ 5 após recorde de subsídio pago às empresas. Novo valor passa a valer em 6 de janeiro; recargas de Bilhete Único sem o reajuste podem ser feitas até o dia 5.

PREVIDÊNCIA

Salário mínimo subirá R$ 106 e novo valor passará a ser de R$ 1.518 a partir de 1º de janeiro. Decreto do presidente Lula sairá nos próximos dias; cálculo considera nova regra de correção aprovada pelo Congresso no pacote de contenção de gastos.

TAIWAN

Taiwan faz pela 1ª vez simulação de guerra em meio a ameaças da China. Exercício dentro do gabinete presidencial simulou cenários, incluindo ‘conflito de alta intensidade’.

RIO DE JANEIRO

Em 1 ano, Força Nacional no RJ apreende 10 mil maços de cigarros e 1 arma de fogo. Pedida pelo governador Cláudio Castro (PL), atuação federal no estado tem poucas ações.

ISRAEL

Ataque de Israel deixa mais 5 jornalistas mortos em Gaza, dizem palestinos. Tel Aviv afirma que profissionais de canal de notícias associado ao Jihad Islâmico eram terroristas disfarçados.

FORÇAS ARMADAS

Moraes cobra explicações do Exército sobre visitas a militares presos. Relação cita presença de familiares e advogados contrariando regulamento dos fardados.

BBB25

Globo reúne ex-BBBs em festa de gala pelos 25 anos do reality.

COTIDIANO

Criança fica à deriva em bolha aquática em Ubatuba (SP).

JUDÔ

Medalhista olímpica, judoca Mayra Aguiar anuncia aposentadoria.

FUTEBOL

Globo consulta DAZN e tenta comprar novo Mundial de Clubes de 2025.

INCÊNDIO

Princípio de incêndio atinge Shopping Tijuca, no Rio de Janeiro.

*Folhapress