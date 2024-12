“A esperança cristã não é um final feliz que deve ser aguardado passivamente, não é um ´happy end´ (final feliz) de um filme: é a promessa do Senhor a ser acolhida aqui e agora, nesta terra que sofre e geme.

“A esperança pede-nos, portanto, que não nos demoremos, que não nos arrastemos nos hábitos, que não nos detenhamos na mediocridade e na preguiça; pede-nos – como diria Santo Agostinho – que nos indignemos com as coisas que não estão bem e tenhamos a coragem de as mudar.

As expressões acima são do papa Francisco, durante as pregações feitas durante as celebrações do Natal.

Essas celebrações são destacadas na edição especial da coluna Aparte desta quinta-feira, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Veja também as demais edições recentes de Aparte:

Meu presente de Natal

Sabe o que é ´Emenda Panetone´?

O lixo que está fedendo