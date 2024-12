Papa no dia de Natal: “Deixemo-nos perdoar, reconciliar com Deus e com os outros”

A abertura da Porta Santa inspirou o Papa Francisco na tradicional mensagem “Urbi et Orbi” por ocasião do Natal.

Diante de milhares de fiéis e peregrinos na Praça São Pedro, Francisco citou os países que vivem o drama da guerra, recordando que o Jubileu requer de todos um sacrifício para deixar de lado ódios e vinganças.

Do balcão central da Basílica de São Pedro, o Papa dirigiu nesta quarta-feira a sua mensagem “Urbi et Orbi” (à cidade de Roma e ao mundo) por ocasião do Natal do Senhor.

Suas palavras foram inspiradas pela abertura da Porta Santa na vigília, que deu início ao Jubileu de 2025.

“É este o significado da Porta Santa do Jubileu, que abri ontem à noite aqui em São Pedro: ela representa Jesus, a Porta da salvação aberta para todos. Jesus é a Porta que o Pai misericordioso abriu no meio do mundo, no meio da história, para que todos possamos voltar para Ele. Todos nós somos como ovelhas tresmalhadas e precisamos de um Pastor e de uma Porta para regressar à casa do Pai. Jesus é o Pastor, Jesus é a Porta”, discorreu Francisco.

A exortação do Pontífice é para que não tenhamos medo, pois a “Porta está aberta, escancarada! Vinde!”.

“O convite é para regressar ao coração que nos ama e perdoa: Deixemo-nos perdoar, reconciliar com Ele e com os outros, até com os inimigos, pois a misericórdia de Deus tudo pode, desfaz todos os nós, derruba todos os muros de divisão, dissolve o ódio e o espírito de vingança”, disse o papa.

